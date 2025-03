Les Marquis causeront-ils des surprises ? 

Ça n’aura pas été la saison la plus facile pour les Marquis de Jonquière, mais l’équipe dirigée par Bob Desjardins se sent d’attaque pour causer des surprises lors des séries éliminatoires, qui débuteront cette fin de semaine.

Minés par des blessures à des joueurs clés plus souvent qu’à leur tour durant la saison, les Marquis ont repris du poil de la bête lors du dernier droit de la saison selon leur entraineur-chef.

« Peu importe qui nous avons à affronter, nous sommes prêts à jouer du gros hockey, et nous sommes prêts à jouer de la bonne façon pour connaitre du succès. On a travaillé beaucoup sur nous dernièrement, on a un alignement plus complet aussi. Je dirais que nous jouons de la bonne façon présentement pour bien amorcer les séries », mentionne Bob Desjardins.

Afin de ne pas presser trop le citron, quelques joueurs ont pris du repos lors des derniers matchs afin de guérir des petits bobos et ainsi arriver en meilleure forme en séries.

« Il faut bien gérer notre condition physique. Oui les derniers matchs sont importants, mais le plus important, ce sont les matchs de séries. »

Lors des derniers matchs, Bob Desjardins et sa troupe ont mis l’accent sur le travail des détails.

« On doit bien jouer dans notre zone, on a travaillé aussi sur nos unités spéciales. Nous sommes premiers dans la ligue en avantage numérique, et on se doit d’être encore au top là-dessus en séries, parce que ça va jouer un rôle important. »

Adversité

« On n’a pas eu la saison qu’on aurait aimé avoir, mais ce qui est beau dans le hockey, c’est que quand les séries commencent, personne ne se rappelle qui a fini premier dans la saison régulière. On se rappelle qui a gagné la coupe. »

Tout ce que voudront se rappeler les Marquis de cette saison 2024-2025, ce sont les leçons apprises qui pourront jouer un rôle lors des séries.

« On a tout vécu comme équipe, on a eu des hauts et des bas. On a appris ce que ça prenait pour gagner des matchs, on a appris à travailler de la bonne façon et à surmonter les défis devant nous. Toutes ces leçons, ça fait de nous une équipe qui est prête à tout affronter sans stress, parce qu’on a déjà tout vécu durant la saison. »