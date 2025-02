Des camps pour filles qui attirent des motoneigistes de partout au Québec 

L’édition 2025 des quatre Camps de filles, dédiée à l’apprentissage de techniques de motoneige hors-piste, a été un véritable succès. Ce sont une quarantaine de femmes de partout au Québec qui se sont réunis il y a quelques jours sur les Monts-Valin afin de rouler ensemble et de perfectionner leurs habiletés sur leur motoneige.

Lancés en 2018 par la Saguenéenne Vanessa Belley, les Camps de filles ont pour objectifs de mélanger la formation et l’évènement.

« C’est une occasion pour les filles de rouler ensemble, pour le plaisir et sans stress. Parfois, quand on part rouler avec nos amis de gars, on ne veut pas être lourde, ralentir le groupe, etc. Donc on n’essaie pas de faire de manœuvres, on se contente de suivre. Mais là, en gang de filles, on est toutes là, ensemble, pour apprendre et gagner en confiance », mentionne la coach Vanessa Belley.

Ainsi, durant la journée, Vanessa Belley donne plusieurs trucs pour maitriser sa motoneige, enseigne des positions de conduite et donne les bons conseils à connaitre lorsque l’on pratique la motoneige hors-piste. Ensuite, le groupe passe la journée ensemble et roule sur les Monts-Valin et pratique les enseignements appris plus tôt.

« On va rouler sur trois types de terrains différents aussi durant la journée. On roule sur un terrain plat, comme un lac, on va dans le bois où il y a plus d’obstacles, et on va en terrain plus abrupt en montagne. Comme ça, on développe des compétences pour tous les types de terrain. »

Forte demande

L’offre de Vanessa Belley est unique au Québec. Et la demande pour une telle formation est très forte selon elle.

Les femmes qui participent aux Camps proviennent de partout au Québec, et elles sont âgées entre 17 et 60 ans environ.

« Quand j’ai lancé les inscriptions pour les camps de cet hiver, toutes les places se sont remplies en seulement deux heures ! Et je recevais encore des demandes 36 heures après, et c’est déchirant de voir que je ne peux pas accueillir toutes ces filles-là, que je dois refuser des inscriptions. »

Vanessa Belley indique que les participantes ressortent toujours grandies de leur expérience au camp.

« Je reçois régulièrement des messages des filles après, et elles me remercient. Elles disent qu’elles sont allées rouler avec leurs chums de gars après la formation, et qu’elles ont vu une grosse différence. Elles me disent aussi qu’elles ont encore plus de plaisir à faire de la motoneige. »

Projet

Face à cette popularité, Vanessa est maintenant en train de développer une formation en ligne. Il sera possible d’y apprendre toutes les techniques montrées lors des camps.

« Ce n’est pas tout le monde qui peut participer au camp, en raison des places disponibles, mais aussi parce que ça demande beaucoup de frais. Il y a l’inscription, le déplacement jusqu’ici, l’hôtel, les restaurants… Avec la formation en ligne, ça sera plus accessible à tous, et je pourrais rejoindre plus de filles encore. »

La formation en ligne devrait être disponible dès l’automne prochain.