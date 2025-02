Une 59e édition écourtée pour le Tournoi provincial de hockey Pee-Wee

Plusieurs personnes ont bravé la tempête jeudi matin, afin d’assister à la conférence de presse concernant la 59e édition du Tournoi provincial de hockey Pee-Wee de Jonquière, qui se déroulait au restaurant Pizza Maximum de Jonquière.

Trente-six équipes, réparties dans quatre catégories, s’affronteront du 19 au 23 février au Foyer des Loisirs d’Arvida (désigné comme étant le Centre ZigZag Sport), et au Palais des Sports, qui vibrera au son des « Bravo Pee-Wee », en arborant fièrement le nom de Ma radio d'ici, le Centre CKAJ 92,5.

La présidence d’honneur de l’édition 2025 a été confiée à M. Gilles Asselin, qui compte 29 ans d’implication au sein du tournoi provincial. Natif de Saint-Méthode au Lac-Saint-Jean, celui qui se considère comme un jonquiérois d’adoption voit dans ses nouvelles fonctions un moyen de se rapprocher de la grande famille du tournoi Pee-Wee, puisqu’il est maintenant retraité depuis 2022, après 31 ans de service comme contrôleur routier.

« C’est un honneur, je ne peux pas demander mieux. Je ne pourrai pas dire que c’est l’aboutissement de tout ce que j’ai accompli, parce que ce n’est pas fini on continue. D’avoir la chance d’être président d’honneur cette année, c’est la reconnaissance des mes 29 années. Je serai présent à toutes les mises au jeu, tous les événements protocolaires, ainsi qu’au tournoi toute la semaine », décrit-il.

Pour celui qui a succédé à Frédéric Cormier à titre de directeur du tournoi, Michaël Brousseau-Bergeron, le défi est de taille, puisque le nombre d'équipes ne semble pas être au rendez-vous. Malgré tout, il compte bien offrir aux jeunes, qui viendront exécuter leurs prouesses à Saguenay, une expérience dont ils se souviendront tout au long de leur carrière.

« On veut que les jeunes aient beaucoup de plaisir, parce que c’est ça l’essentiel. On veut que les jeunes profitent de leur expérience et que la population soit au rendez-vous à notre tournoi. On l’invite d’ailleurs à venir nous voir dans nos deux arénas, soit le Palais des Sports et au Centre ZigZag Sport. C’est sûr que c’est encore une année de recrutement. On veut essayer de ramener ça à 52 équipes pour l’an prochain »

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a tenu à souligner les efforts des centaines de bénévoles. Elle a aussi souligné l’implication du Service de police de Saguenay (SPS), qui oeuvre à chacune des éditions, afin d’offrir aux équipes participantes un service et une expérience qui font rayonner l’image du tournoi, autant au niveau local que provincial.

Sans parler d'échec, l’organisation est consciente que du fait que d’avoir déplacé l’événement au mois de février n’a pas eu les effets escomptés. Le 60e anniversaire de l’an prochain pourrait donc être l’occasion d’effectuer un retour en janvier, ce qui semblerait la meilleure option.