Le Centre de développement Marc-Gagnon est toujours un modèle à suivre 

Depuis des dizaines d’années, le Saguenay-Lac-Saint-Jean se démarque par le nombre de patineurs de vitesse d’élite qui sont développés ici avant d’aller connaitre de grandes carrières à l’international. On peut penser à Marc Gagnon, Valérie Maltais, Marie-Ève Drolet, Marianne St-Gelais, Samuel Girard ou encore à Cassandra Bradette. Mais alors que les autres régions du Québec développent de plus en plus de talent, est-ce que la région est encore considérée comme une pépinière de patineurs de vitesse de haut niveau ?

« Actuellement, on n’a pas nécessairement de gros noms flamboyants qui cassent tout comme ça pouvait être le cas à l’époque avec Marianne St-Gelais ou Marie-Ève Drolet, par exemple. Mais on a présentement 9 très bons athlètes qui se font un nom et qui se démarquent à l’international », commente l’un des administrateurs au Centre de développement régional Marc-Gagnon (CMG), Olivier Leroux.

Du lot, on compte 5 patineuses du CMG qui figurent sur le top 20 au Canada. Chez les garçons, c’est toujours un petit peu plus difficile, selon Olivier Leroux, mais 4 patineurs du CMG font partie du top 50 au pays, dont deux qui sont dans le top 20.

« Présentement, on entend peut-être moins parler de nos patineurs. Mais si Samuel Girard n’avait pas pris une retraite prématurée pour se rapprocher de sa famille et s’installer dans la région, je suis pas mal certain qu’on aurait pu le suivre aux derniers Jeux olympiques. »

Compétition

Si le niveau de talent qui sort de la région demeure aussi élevé que par le passé, le niveau de compétition face aux athlètes des autres régions s’est élevé d’un cran.

Grâce, notamment, à des regroupements de clubs et d’associations dans différentes régions de la province, de plus en plus de patineurs élites émergent aux quatre coins du Québec.

« On se démarque peut-être un peu moins que par le passé face aux autres régions. Mais il faut dire que notre modèle de développement a été repris et adapté un peu partout. On voit beaucoup d’endroits au Québec maintenant qui se sont inspirés de notre CMG, nous avons été précurseurs. »

Implication des anciens

Afin de poursuivre le développement de patineurs d’élite, l’implication des anciens patineurs au sein du CMG est primordiale selon Olivier Leroux.

« Nous avons actuellement Cassandra Bradette comme entraineuse en chef ici. Elle est là pour préparer les plans d’entrainement. On a Samuel Girard aussi qui s’implique et qui donne un coup de main au niveau de l’équipement. Ces athlètes ont un gros bagage d’expériences et de connaissances. Ils arrivent ici avec plein d’idées pour améliorer la structure de développement. Ils sont essentiels pour nos jeunes, qui ont des modèles à suivre. »