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Vendredi, 29 mai 2026

Offres d'emploi

Temps de lecture : 25s

Trium Médias recrute | Conseiller en stratégie marketing

Le 29 mai 2026 — Modifié à 09 h 30 min
Par Trium Médias

Offre d'emploi

Envie de vendre PLUS que de la pub ?

Conseiller(ère) en stratégie marketing - Poste temps plein

Alma - Saguenay

Salaire de base de 60 000 $ + bonifications à la performance

Profil recherché

  • À l'aise en vente, en développement des affaires et en relation client
  • Curieux(se), motivé(e) et orienté(e) solutions et à l'écoute
  • Intérêt marqué pour le marketing, le numérique et la stratégie
  • Envie de grandir avez une entreprise en pleine évolution

Nous t'offrons

  • Horaire flexible de jour (36 h par semaine)
  • Congés personnels
  • Compte-bonheur
  • Reer collectif
  • Possibilité d'avancement

Que tu veuilles te spécialiser en marketing ou propulser tes compétences actuelles, Trium Médias peut être ton prochain grand mouvement.

Intéressé(e) ?
Fais-nous parvenir ton CV à olivier.chartier@trium.media

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