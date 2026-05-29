Trium Médias recrute | Conseiller en stratégie marketing

Offre d'emploi
Envie de vendre PLUS que de la pub ?
Conseiller(ère) en stratégie marketing - Poste temps plein
Alma - Saguenay
Salaire de base de 60 000 $ + bonifications à la performance
Profil recherché
- À l'aise en vente, en développement des affaires et en relation client
- Curieux(se), motivé(e) et orienté(e) solutions et à l'écoute
- Intérêt marqué pour le marketing, le numérique et la stratégie
- Envie de grandir avez une entreprise en pleine évolution
Nous t'offrons
- Horaire flexible de jour (36 h par semaine)
- Congés personnels
- Compte-bonheur
- Reer collectif
- Possibilité d'avancement
Que tu veuilles te spécialiser en marketing ou propulser tes compétences actuelles, Trium Médias peut être ton prochain grand mouvement.
Intéressé(e) ?
Fais-nous parvenir ton CV à olivier.chartier@trium.media