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Émile Simard se lance dans la course à l’investiture du PQ dans Dubuc

Le 29 mai 2026 — Modifié à 08 h 01 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le militant péquiste Émile Simard a officiellement déposé sa candidature à l’investiture du Parti Québécois (PQ) en vue de représenter la formation politique dans la circonscription de Dubuc lors de l’élection générale prévue le 5 octobre prochain.

Originaire de La Baie et enseignant au secondaire, Émile Simard n’en est pas à sa première tentative en politique provinciale. Il avait déjà porté les couleurs du PQ dans Dubuc lors des élections générales de 2022, où il avait été défait par le candidat caquiste François Tremblay, aujourd’hui député indépendant.

Depuis, le jeune militant s’est illustré au sein de l’appareil du parti. Il a occupé la présidence du Conseil national des jeunes du Parti Québécois (CNJPQ) de 2023 à 2025, en plus d’agir à titre de co-porte-parole national aux Affaires étudiantes jusqu’en mars dernier. Il a également participé activement à plusieurs campagnes électorales partielles au cours des dernières années, notamment dans celle de Chicoutimi.

« Depuis 8 ans, je fais le choix de m’impliquer au Parti Québécois parce que je crois profondément à la valeur de notre région et à l’importance d’avoir une voix forte pour défendre nos réalités, nos familles, nos travailleurs et notre avenir. Dubuc mérite une représentation digne de son potentiel. », affirme Émile Simard.

Le candidat assure que son organisation est déjà prête à se mettre en marche en vue de la campagne à l’investiture. Au cours des prochaines semaines, il prévoit aller à la rencontre des membres du PQ afin de discuter de leurs priorités et des enjeux propres à la circonscription.

« Dubuc, c’est chez nous. Au cours des dernières années, j’ai été à la rencontre d’organismes, d’entrepreneurs, d’agriculteurs et de travailleurs à travers la région. La circonscription est vaste et comprend de multiples réalités à considérer. C’est ce qui fait sa beauté. », ajoute-t-il.

La course à l’investiture demeure toutefois ouverte. Toute personne souhaitant briguer la candidature du PQ dans Dubuc devra déposer son dossier au plus tard le 10 juin à 17 h.

Dans l’éventualité d’une victoire, Émile Simard devra se mesurer à l’ancienne élue municipale et candidate du Parti conservateur du Québec lors de l’élection partielle à Chicoutimi, Catherine Morissette, qui représentera à nouveau la formation politique conservatrice dans Dubuc. À ce stade, les autres partis n’ont pas encore confirmé leur candidat.

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