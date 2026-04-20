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Lundi, 20 avril 2026

Offres d'emploi

Temps de lecture : 58s

Trium Médias recherche un(e) gestionnaire de médias sociaux

Le 20 avril 2026 — Modifié à 10 h 21 min
Par Trium Médias

Offre d'emploi

Tu es du genre à jongler avec plusieurs projets à la fois, à flairer les bonnes idées avant tout le monde et à transformer des concepts en contenus qui captent vraiment l’attention ? Tu maîtrises les médias sociaux et tu aimes autant analyser les résultats que créer des visuels punchés ?

Si tu veux un rôle où tu es au cœur de l’action, en contact direct avec les clients et impliqué dans des projets concrets, tu es exactement la personne qu’il nous faut.

Ton rôle au quotidien 

En tant que gestionnaire de médias sociaux, tu seras responsable de tout ce qui touche à la stratégie, à la création et à la performance des contenus numériques. Plus précisément, tu devras :

  • Prendre contact avec les clients, comprendre leurs besoins et réaliser leurs communications sur les médias sociaux
  • Concevoir des visuels attrayants et cohérents avec l’image de marque
  • Rédiger les publications, accroches, messages clés
  • Gérer les épreuves et assurer le suivi des validations clients
  • Planifier et publier les contenus sur les différentes plateformes
  • Gérer et optimiser les campagnes sponsorisées (ex. : Meta Ads)
  • Analyser les performances, interpréter les données et produire des rapports clairs
  • Intégrer et gérer les commandes dans les outils internes

Profil recherché

  • Expérience en gestion des médias sociaux
  • Excellente capacité à gérer plusieurs tâches simultanément
  • Bon sens de l’analyse et de la résolution de problèmes
  • Maîtrise de la plateforme publicitaire Facebook (obligatoire)

Pour postuler, envoie ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à charles.bergeron@trium.media.

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