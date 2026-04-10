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Vendredi, 10 avril 2026

Offres d'emploi

Temps de lecture : 27s

Trium Médias recherche un(e) journaliste

Le 10 avril 2026 — Modifié à 11 h 30 min
Par Trium Médias

Offre d'emploi

Trium Médias, fière de promouvoir et diffuser l’information locale partout au Saguenay—Lac-Saint-Jean, est à la recherche d’un(e) journaliste pour couvrir l’actualité du secteur de Saguenay.

Principalement attitrée au journal Le Réveil, la personne choisie sera appelée à propulser les nouvelles dans l’ensemble des éditions imprimées et numériques de Trium Médias.

PROFIL RECHERCHÉ
• Avoir la passion des enjeux locaux
• Excellente maitrise du français
• Grande capacité de synthèse et d’analyse
• Culture générale, curiosité et esprit d’initiative

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste à temps plein situé à Jonquière
• Salaire concurrentiel et cotisations REER de l’employeur
• Outils technologiques fournis

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à stephanie.gagnon@trium.media

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