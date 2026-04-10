Trium Médias recherche un(e) journaliste

Offre d'emploi
Trium Médias, fière de promouvoir et diffuser l’information locale partout au Saguenay—Lac-Saint-Jean, est à la recherche d’un(e) journaliste pour couvrir l’actualité du secteur de Saguenay.
Principalement attitrée au journal Le Réveil, la personne choisie sera appelée à propulser les nouvelles dans l’ensemble des éditions imprimées et numériques de Trium Médias.
PROFIL RECHERCHÉ
• Avoir la passion des enjeux locaux
• Excellente maitrise du français
• Grande capacité de synthèse et d’analyse
• Culture générale, curiosité et esprit d’initiative
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste à temps plein situé à Jonquière
• Salaire concurrentiel et cotisations REER de l’employeur
• Outils technologiques fournis
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à stephanie.gagnon@trium.media