Célébration de la culture autochtone à l’école des Quatre-Vents

Près de 300 personnes se sont réunies ce jeudi dans l’enceinte de l’école des Quatre-Vents, à Chicoutimi-Nord, à l’occasion d’un pow-wow visant à célébrer la culture autochtone dans un esprit de partage et de rassemblement. Cette tradition ancestrale des Premières Nations a donné lieu à un moment empreint de solidarité et d’émotion.

Les célébrations ont été organisées par le Centre de services scolaire (CSS) des Rives-du-Saguenay. Ainsi, plusieurs groupes issus d’autres écoles du CSS se sont joints aux élèves de l’école des Quatre-Vents, aux enseignants et aux parents afin de vivre une expérience immersive.

Guidé par le rythme des tambours du groupe Moose Town Singers, d’Obedjiwan, et par la voix du chanteur traditionnel et maître de cérémonie Jimmy Clary, le pow-wow a permis aux membres du public d’assister à une cérémonie protocolaire ainsi que de prendre part à des danses ancestrales.

Le directeur général adjoint et responsable des Services éducatifs du CSS, Régis Lavoie, est fier de constater l’engouement suscité par l’événement et les échanges entre allochtones et Autochtones.

Cet événement se veut une occasion concrète de traduire cette volonté collective d’offrir à chacun un milieu scolaire, social et culturel où la diversité est reconnue comme une richesse, ainsi qu’un levier de réussite et de réconciliation.

« Ça fait partie d’un projet pédagogique particulier du nom de Pétapan, dans lequel on accueille des élèves autochtones dans une perspective de sécurisation culturelle. Pour le service scolaire, ça s’inscrit aussi dans une démarche d’autochtonisation qu’on a amorcée depuis plusieurs années », dit-il.

Pour la directrice de l’école, Caroline Pedneault : « Si on veut bien vivre ensemble et bien accepter les différences, il faut avant tout bien les comprendre. »