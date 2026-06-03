Ne se stationne pas sur les emplacements pour handicapés qui veut

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) poursuivent leurs vérifications cette semaine, dans le cadre d’une Opération nationale concertée (ONC), qui vise à vérifier si les véhicules stationnés sur les stationnements pour handicapés sont en droit de le faire.

Ainsi, les policiers vérifient la présence des vignettes dans ces véhicules. La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, ajoute aussi qu’on vérifie entre autres si la vignette appartient bien au conducteur du véhicule, certaines personnes empruntant une vignette à des amis ou à des membres de la famille pour pouvoir se stationner sur les emplacements bleus en toute impunité.

Sachez que si vous faites l’objet d’une vérification par les policiers, que vous êtes seul à bord du véhicule et que la vignette n’est ni à vous ni reliée au véhicule que vous conduisez, il y a là une forte possibilité que vous héritiez d’un billet de contravention de 200 $ + les frais.

Ainsi en va-t-il de quelqu’un qui se stationne sur un emplacement pour handicapés, sans vignette, attendant dans son auto que la personne qui l’accompagne revienne de faire une commission, et qu’il a choisi l’emplacement parce qu’il est plus proche de la porte d’entrée. Là aussi le billet d’infraction de 200 $ sera automatique.

Félicités pour leur barrage!

Par ailleurs, les policiers du SPS ont eu droit mardi soir à des félicitations des automobilistes qu’ils interceptaient, dans le cadre d’un barrage visant à vérifier les possibles cas de conduite de véhicules avec facultés affaiblies par la drogue ou par l’alcool.

L’opération s’est déroulée à Jonquière de 21h30 à 22h30. Caroline Darveau précise que les agents étaient assez surpris de se faire féliciter ainsi pendant l’opération. Deux conducteurs ont eu à souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA), sans toutefois être pris en défaut.

Les 150 automobilistes ont donc tous montré patte blanche. Six avertissements ont également été émis alors que les patrouilleurs ont aussi fait de la sensibilisation pendant l’opération.