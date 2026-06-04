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Projet boréal

Une initiative porteuse de changement pour l’alimentation durable dans la région

Le 04 juin 2026 — Modifié à 09 h 45 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Depuis cinq ans, la Fondation pour l’enfance et la jeunesse poursuit son engagement auprès de la population avec la mise en place de « Notre CIUSSS Boréal, la santé au menu », une initiative qui transforme l’acte alimentaire en véritable levier éducatif grâce à une série d’outils pédagogiques et pratiques. 

La Fondation pour l’enfance et la jeunesse a pour mission d’appuyer financièrement des projets destinés aux jeunes des services jeunesse du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, tout en multipliant ses actions afin de venir en aide à ceux en difficulté dans la région. 

Plusieurs projets, tels que des ateliers culinaires éducatifs, des jardins collectifs ainsi que des outils visant à lutter contre le gaspillage alimentaire, ont ainsi été soutenus. 

« Notre CIUSSS Boréal, la santé au menu s’impose comme un projet pilote innovant qui positionne la région comme un modèle en matière d’alimentation durable en milieu institutionnel. En intégrant les jeunes, les enseignants, les intervenants et les producteurs locaux, il crée un écosystème unique où chaque repas devient une occasion d’apprendre, de s’impliquer et de bâtir l’avenir », rapporte la fondation par voie de communiqué. 

Ces actions s’inscrivent dans une vision globale qui va bien au-delà de l’assiette. 

Grâce à cette initiative instaurée en 2021, l’organisme est en mesure de continuer à développer et à assurer, chez les jeunes, des compétences transversales telles que l’autonomie, l’adoption de saines habitudes de vie durables, la préparation à la citoyenneté et à l’employabilité, ainsi que la réduction des inégalités sociales de santé à la sortie des centres de réadaptation.

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