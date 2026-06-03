Importante saisie de produits de cannabis à Jonquière

L’escouade du Programme Accès cannabis du Service de police de Saguenay (SPS) a mené une opération en collaboration avec le Groupe d’intervention en violence urbaine dans l’arrondissement de Jonquière, le 28 mai dernier, permettant de saisir plusieurs produits de cannabis illicites.

Lors de cette intervention, les policiers ont interpellé un homme dans la quarantaine à son domicile. Sur place, ils ont saisi environ 140 grammes de cannabis séché, 2 grammes de haschisch, 3 cigarettes électroniques de cannabis ainsi que des graines de cannabis.

Le suspect pourrait faire face à des accusations de possession de cannabis en vue de la vente et de possession de cannabis illicite.