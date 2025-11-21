Trium Médias recrute

Conseiller(ère) en solutions marketing –

2 postes régulier et senior

Description de l’entreprise :



Chez Trium Médias, nous accompagnons nos clients dans la réussite de leurs projets marketing, qu’ils soient imprimés ou numériques. Notre équipe passionnée valorise la créativité, le service client et le travail d’équipe.

Description du poste :

Nous recherchons des conseillers en solutions marketing (poste régulier et senior) pour rejoindre notre équipe. Vous serez le point de contact principal pour nos clients et les aiderez à concevoir et à mettre en œuvre des campagnes efficaces et innovantes.

Responsabilités :

Accompagner et conseiller les clients dans leurs projets marketing, multimédia et imprimés.

Développer des solutions personnalisées qui répondent aux besoins et objectifs de chaque client.

Collaborer avec l’équipe pour assurer la qualité et le succès des campagnes.

Assurer un suivi proactif et maintenir des relations durables avec les clients.

Exigences :

Poste régulier : 1 à 3 ans d’expérience en marketing, communication ou vente-conseil.

Poste senior : 5 ans et plus d’expérience en marketing et service-conseil, avec une capacité démontrée à gérer des comptes importants.

Excellent sens du service client et capacité à comprendre les besoins des clients.

Esprit d’équipe, autonomie et rigueur dans le suivi des dossiers.

Connaissance des médias imprimés et numériques (un atout).

Nous offrons :

Un environnement de travail collaboratif et stimulant.

La possibilité de contribuer au succès de nos clients et de notre entreprise.

Des opportunités de développement professionnel selon l’expérience et le poste.

Salaire compétitif, base + commissions.

Comment postuler :

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à nadine.martel@trium.media en précisant le poste souhaité (régulier ou senior).