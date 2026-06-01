Feu sur la rue Ste-Catherine à Jonquière

Un incendie s’est déclaré en début de journée lundi sur la rue Ste-Catherine à Jonquière. Il était aux alentours de 5h30 en matinée lorsque le feu s’est déclaré dans une habitation de type duplex.

Selon une résidente des lieux, un feu de cuisson serait en cause. La dame a poursuivi son témoignage en mentionnant qu’elle venait d’emménager avec sa mère malade dans le logement il y a seulement deux semaines. La mère de la dame aurait allumé par inadvertance un rond de poêle alors que de la matière combustible se trouvait tout près. Tous les résidents ont pu évacuer les lieux.

Outre le fait qu’elle se réjouissait que tout le monde ait pu évacuer sans problèmes, incluant les gens du logement connexe, la résidente espérait pouvoir retrouver ses animaux qui n’ont pu sortir, de même que des objets de valeurs qu’elle avait emmené avec elle en emménageant avec sa mère.

Le feu faisait toujours rage vers 6h30, alors que les effectifs de six camions de pompiers ont été nolisés. Une enquête sera vraisemblablement menée pour déterminer clairement les circonstances du sinistre.