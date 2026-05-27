Encore plus de travaux à Saguenay

Les automobilistes du Saguenay devront encore faire preuve de patience au cours des prochaines heures. D’importants travaux sont en effet en cours sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Chicoutimi, entraînant des entraves à la circulation.

Depuis 7 h ce matin et jusqu’à demain à 17 h, la circulation s’effectue en alternance sur un tronçon du boulevard, en raison de travaux liés à l’installation de nouveaux services d’aqueduc et d’égout.

Le secteur touché se situe précisément entre les adresses 3000 et 3079 du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Dans cette zone, la circulation est régulée par des feux temporaires, ce qui peut entraîner des délais pour les usagers de la route.

La municipalité du Saguenay prévient que des ralentissements sont à prévoir et invite les automobilistes à planifier leurs déplacements en conséquence. Ces entraves s’ajoutent à une série de chantiers déjà en cours ou qui commenceront dès dimanche sur le territoire, une situation qui peut compliquer les déplacements quotidiens des citoyens.