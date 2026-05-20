SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 20 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 1 s

Une première Journée des distilleries du Québec le 6 juin

Émile Boudreau
Le 20 mai 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les amateurs de spiritueux québécois auront une nouvelle occasion de découvrir le savoir-faire local puisque les Distilleries du Québec lanceront, le 6 juin prochain, la toute première édition de la « Journée des distilleries du Québec ».

Pour l’occasion, plus de 25 distilleries à travers la province ouvriront leurs portes au public en offrant aux visiteurs un accès privilégié aux coulisses de la production. Les visiteurs pourront ainsi profiter de dégustations commentées, de cocktails préparés sur place par les distillateurs et d’échanges avec les équipes, permettant de mieux comprendre les particularités qui caractérisent l’industrie québécoise.

Dans la région, la Distillerie du Fjord, située à Saint-David-de-Falardeau, participera à cette journée. Une programmation spéciale a été conçue pour accueillir le public, incluant des visites gratuites des installations ainsi que des dégustations de produits.

Cette journée marquera également le lancement en pré-ouverture d’un nouveau concept de comptoir à pizza qui viendra enrichir l’expérience sur place. En complément, le bar à cocktails sera en activité et proposera des créations mettant en valeur les produits de la distillerie.

Au-delà des distilleries elles-mêmes, la Journée des distilleries du Québec s’étendra aussi à plus de 200 succursales de la SAQ à travers la province. Une sélection de spiritueux québécois y sera offerte en dégustation, et certains distillateurs seront présents pour rencontrer les consommateurs.

Pour celles et ceux qui souhaitent prendre part à cette toute première édition, le parcours des différentes distilleries participantes est disponible en ligne gratuitement sur le site web des Distilleries du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La SOPFIM s’attaquera à la tordeuse des bourgeons de l’épinette
Publié à 14h00

La SOPFIM s’attaquera à la tordeuse des bourgeons de l’épinette

La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) s’apprête à mener, au cours de l’été, une importante opération de pulvérisation visant à freiner la propagation de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Au total, plus de 647 000 hectares de forêts particulièrement infestées par cet insecte répartis dans douze régions ...

LIRE LA SUITE

Les ingénieurs de l’État déclenchent une grève générale illimitée
Publié à 10h00

Les ingénieurs de l’État déclenchent une grève générale illimitée

L’Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ) a officiellement déclenché une grève générale illimitée et prévient que ses moyens de pression prendront progressivement de l'ampleur à travers le Québec jusqu’au mois de juin. Sans convention collective depuis 2023, les ingénieurs de l’État affirment que les ...

LIRE LA SUITE

Saguenay inaugure un nouveau pavillon d’accueil
Publié à 9h00

Saguenay inaugure un nouveau pavillon d’accueil

La Ville de Saguenay a procédé, le 19 mai en après-midi, à l’inauguration officielle du tout nouveau pavillon d’accueil du Centre de vélo de montagne Le Panoramique. Cette infrastructure, est désormais accessible au public et vise à bonifier l’expérience des nombreux visiteurs qui fréquentent l’endroit chaque année. Le projet a vu le jour grâce ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES