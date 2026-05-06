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Mercredi, 06 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 40s

Incendie à Jonquière

Émile Boudreau
Le 06 mai 2026 — Modifié à 07 h 12 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un incendie s’est déclaré mardi en milieu d’après-midi dans une résidence située sur la rue Hébert, à Jonquière. À l’arrivée des services d’urgence, des flammes étaient visibles, rapporte Radio-Canada.

Les premiers intervenants ont rapidement constaté la présence de fumée et de flammes apparentes dans la maison unifamiliale d’un étage. Le feu, qui se concentrait principalement au niveau du toit, a nécessité une intervention immédiate des pompiers qui ont entrepris une attaque directe du brasier pour rabattre les flammes le plus rapidement possible. Au total, une vingtaine de pompiers ont été déployés sur les lieux pour combattre l’incendie.

Personne ne se trouvait à l’intérieur de la résidence au moment du sinistre et aucun blessé n’a été rapporté. La cause de l’incendie demeure pour l’instant inconnue et toutes les hypothèses sont envisagées.

Une enquête devrait être menée afin de faire la lumière sur les circonstances entourant l’événement. Des enquêteurs spécialisés pourraient se rendre sur place aujourd’hui afin de procéder à une expertise de l’incendie.

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