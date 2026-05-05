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Mardi, 05 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 11 s

Les Québécois favorables à une meilleure redistribution de la richesse

Émile Boudreau
Le 05 mai 2026 — Modifié à 09 h 44 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une majorité de la population québécoise souhaite que le prochain gouvernement prenne des mesures plus fermes en matière de redistribution de la richesse afin d’améliorer le financement des services publics. C’est ce qui ressort d’un sondage Léger commandé par la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Réalisée en ligne du 13 au 19 avril auprès de 1005 répondants, l’enquête indique que 74 % des personnes interrogées s’attendent à ce que le prochain gouvernement hausse l’imposition des personnes les plus fortunées pour mieux financer les services publics. Par ailleurs, 73 % des répondants souhaitent la fin des coupes budgétaires dans les services à la population.

Le sondage révèle aussi un important malaise face aux inégalités économiques. Trois Québécois sur quatre (75 %) jugent que la redistribution de la richesse au Québec est inéquitable entre les personnes les plus riches et le reste de la population. De plus, 55 % estiment que le niveau d’imposition des personnes les plus fortunées est trop faible, comparativement à 13 % qui le considèrent trop élevé.

« Les Québécoises et les Québécois sont mûrs pour qu'on prenne enfin les moyens de mieux redistribuer la richesse. Comme nous, ils sont inquiets de voir les inégalités sociales grimper sans cesse, tout cela alors que nos services publics subissent des crises constantes. », a déclaré la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Selon elle, les résultats de ce sondage montrent que la population reste attachée à un État social fort contrairement aux discours mis de l'avant par de nombreux commentateurs et élus.

« Cela va sûrement en surprendre certains, mais les gens sont d'accord avec nous et ils demandent aux partis de s'engager pour que le Québec prenne une autre direction. », a conclu Caroline Senneville.

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