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La députée de Chicoutimi dresse un premier bilan après deux mois

Émile Boudreau
Le 05 mai 2026 — Modifié à 11 h 57 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La députée de Chicoutimi, Marie‑Karlynn Laflamme, a fait le point sur ses deux premiers mois en fonction depuis son assermentation, le 3 mars dernier. Après une demi-année marquée par l’absence de représentation à l’Assemblée nationale, l’élue affirme avoir rapidement mis en place les bases nécessaires afin de répondre aux besoins de la population et des organismes de sa circonscription.

Son bureau, situé sur le boulevard Barrette, a ouvert ses portes le 23 mars dernier. Depuis, la députée dit avoir multiplié les rencontres avec les citoyens, en plus de s'être positionner sur plusieurs enjeux locaux et nationaux, notamment ceux liés aux forêts et aux ressources naturelles, à l’enseignement supérieur, aux infrastructures, aux aînés, au développement régional ainsi qu’à la solidarité sociale et à l’action communautaire.

« Les citoyens et les citoyennes de Chicoutimi étaient sans voix à l’Assemblée nationale depuis près de six mois et le bureau de comté fonctionnait à personnel très réduit. Mon objectif était donc d’être opérationnelle rapidement après mon assermentation pour que la population et les organismes aient des personnes pour les accompagner dans leurs différents dossiers. », a déclaré MarieKarlynn Laflamme.

Selon la députée, des dizaines de personnes ont déjà été accompagnées dans des démarches variées, touchant notamment l’immigration, la santé et les services sociaux, de même que le dépôt de projets et des revendications auprès des instances gouvernementales.

Appui aux organismes communautaires

L’engagement communautaire a également fait partie des priorités de la députée. En mars, elle a distribué près de 15 000 $ à différents organismes de Chicoutimi par l’entremise du programme de Soutien à l’action bénévole.

Parmi les bénéficiaires, figurent Les Adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi, Loge m’entraide, Les Gratuivores, Moisson Saguenay–LacSaintJean, la section locale de la Société de la sclérose en plaques, ainsi que l’Association québécoise des directions d’établissement retraitées, section Saguenay–LacSaintJean–Estuaire.

« Être députée, c’est un privilège. J’ai été élue par la population pour la représenter à Québec et pour agir à titre de législatrice. J’ai aussi le devoir d’être présente pour les citoyens et les citoyennes, de même que pour les organismes qui, chaque jour, s’efforcent d'améliorer la qualité de vie de la communauté et de soutenir les plus vulnérables. », a expliqué l'élue.

MarieKarlynn Laflamme confie que son début de mandat a été fort en émotions et en apprentissages alors qu’elle est allée rencontrer de nombreux organismes, entreprises et citoyens chaque jour.

« C’est important pour moi de pouvoir échanger avec eux et de comprendre les enjeux qui les touchent afin de pouvoir bien les aider. Je suis active sur le terrain et je continuerai de l’être au cours des prochains mois ! », a conclu Marie-Karlynn Laflamme.

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