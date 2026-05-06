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Logements sociaux

Loge m’entraide reçoit un nouveau soutien de la ville de Saguenay

Le 06 mai 2026 — Modifié à 07 h 48 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le Conseil de Ville de Saguenay a été proactif pour Loge m’entraide, alors que l’organisme reçoit l’aide et le soutien du conseil municipal qui, lors de l’assemblée tenue mardi, a adopté une résolution à l’unanimité demandant au gouvernement fédéral d’accorder l’aide manquante pour la réalisation de la Coopérative d’habitation La Solidarité.

Le projet est toujours porté à bouts de bras par Loge m’entraide afin que débute dès maintenant le chantier de construction de 15 unités. La coordonnatrice de l’organisme, Sonia Côté, souligne qu’elle est fière d’avoir le soutien de la ville et précise qu’avec ce nouveau poids politique, le projet devrait avancer plus rapidement vers les instances fédérales.

« C’est un combat que l’on mène depuis treize ans et le fait de voir qu’un conseil municipal, à l’unanimité, soutient notre projet de coopérative La Solidarité, c’est un poids positif pour arriver à convaincre le gouvernement fédéral à nous donner l’aide qu’il nous manque pour débuter le chantier de construction. », a-t-elle indiqué.

Pour sa part, le maire de Saguenay, Luc Boivin, veut aider Loge m’entraide, notamment grâce à des aménagements financiers et désire que le gouvernement fédéral se commette dans le dossier.

« Nous n’irons pas au-delà de ce que nous avons déjà engagé, mais ce que l’on veut c’est que le gouvernement fédéral se commette à réaliser ce projet-là qui est là depuis longtemps. », a déclaré le maire.

Sonia Côté informera le Cabinet du Premier Ministre du Canada, Mark Carney, dès que la résolution sera sur papier.

Rappelons que depuis 2013, Loge m’entraide se bat pour fonder la Coopérative d’habitation La Solidarité dans l’arrondissement Jonquière. Après avoir obtenue la collaboration du gouvernement provincial en février 2024 avec une subvention de 3,2M$ et la collaboration de Ville de Saguenay en mars 2025 pour l’obtention du terrain, d’un congé de taxes de 10 ans et d’une aide financière, il ne manque que la collaboration du fédéral depuis le 13 juin 2025 pour débuter le chantier de 15 logements sociaux. Mentionnons qu’une 17e campagne de financement prend fin aujourd’hui, le 6 mai. 

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