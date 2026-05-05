Saguenay adopte sa stratégie de pavage

C’était jour de présentation officielle ce mardi de la stratégie de pavage de la ville de Saguenay. Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a profité d’un moment en avant-midi, juste avant la séance régulière du conseil de ville, pour en dresser les grandes lignes en compagnie du président de la Commission des travaux publics, le conseiller Serge Gaudreault, et du directeur du Service du génie, Bruno Taillon.

La stratégie de pavage vise à planifier, prioriser et optimiser les interventions sur les chaussées afin d’assurer la performance globale du réseau routier. La ville prévoit annuellement une enveloppe budgétaire d’environ 24 M$ dédiée aux travaux de réfection. La réparation de nids-de-poule ne fait toutefois pas partie de cette stratégie.

D’entrée de jeu, le maire Luc Boivin a confié que depuis onze ans, il observe une progression dans l’amélioration des routes qui étaient en état de désuétude, rendant même hommage aux administrations précédentes.

« Il y a une amélioration. Nous sommes même maintenant en bas de la moyenne provinciale ce qui est une excellente nouvelle compte tenu du nombre de kilomètres que Saguenay a à paver. », a-t-il déclaré.

Saguenay analyse d’ailleurs son réseau routier aux deux ans, ce qui est supérieur à la recommandation de cinq ans. Mais des surprises peuvent survenir, comme celles de la détérioration soudaine du boulevard Saguenay, comme l’a confié le directeur des travaux publics, Steve Séguin.

« Avec les grands froids, les grandes pluies hivernales et les nombreux redoux au courant de l’hiver, il s’est dégradé à une vitesse fulgurante. Ce sont des enjeux qui arrivent en région tranquillement. On doit s’adapter à cela et revoir nos manières d’intervenir. », a-t-il expliqué.

Le directeur du Service du génie, Bruno Taillon, confirme d’ailleurs la tenue de travaux urgents sur le boulevard Saguenay, dès cet été. 1,3 kilomètre de route sera pavé principalement dans le secteur où de nombreux nids-de-poule ont été repérés.

« Ces travaux-là sont nécessaires. Il faut diminuer la pression d’entretien sur les équipes des travaux publics. En procédant à des travaux majeurs, nous allons également diminuer les coûts opérationnels en lien avec les travaux publics et le confort va être amélioré pour les citoyens. », a-t-il souligné.

D’autres tronçons sont dans les cartons de l’administration municipale, dont les boulevards René Lévesque, Saint-Paul et St Jean-Baptiste. La municipalité confirme aussi que pour pallier l’urgence, des travaux de nuit seront aussi effectués sur certaines artères, en évitant aussi le trafic de jour.

De plus, en dehors de la stratégie de pavage, un montant de 1,7 M$ est aussi prévu pour la réparation du pavé sur environ 10 kilomètres après la réalisation d’entre 700 et 800 excavations annuellement pour des fuites, des réparations d’égouts ou des nouvelles entrées de service.

« Si nous sommes au même endroit qu’un tronçon qui est un peu plus désuet, nous allons étirer notre réparation. Nous allons également paver devant les nouvelles bordures, les nouveaux trottoirs et les nids-de-poule. Plus de 50 personnes sont dédiées à cela. », explique Steve Séguin.

Mentionnons que la stratégie de pavage a été adoptée par les élus lors de la séance du conseil municipal de Saguenay.