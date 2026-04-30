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Jeudi, 30 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 50s

Incendie dévastateur à Jonquière

Le 30 avril 2026 — Modifié à 12 h 01 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Un citoyen de la rue Du Rhône à Jonquière a vu trois de ses précieux engins s’envoler en fumée mercredi en fin de journée, alors qu’un incendie a complètement ravagé son garage résidentiel.

Il était autour de 16h40 lorsque les effectifs de trois casernes ont été appelés sur les lieux de ce qui était alors un embrasement généralisé. Personne n’a été blessé. Le chef aux opérations, Gabriel Santeusaino, a expliqué au 92,5 Ma radio d’Ici qu’il a toutefois fallu passer en “défensif” au moment de combattre les flammes, le garage en question étant situé à 10 pieds d’un garage voisin, et à peine à 15 pieds de la résidence. Une moto de type Spyder et deux motoneiges se trouvaient à l’intérieur du garage.

Mentionnons que sous le coup de la chaleur, les pneus de la moto ont éclaté, laissant penser à une explosion. Le chef aux opérations précise qu’il n’en était rien. Il ajoute qu’il a quand même fallu sortir du garage une bonbonne de propane et des produits de soudure, ce qui a été fait promptement sans conséquences. L’élément destructeur a finalement été circonscrit au bout de deux heures de travail. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l’incendie.  

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