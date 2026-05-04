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Bilan 2025 de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le 04 mai 2026 — Modifié à 07 h 57 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean (TSLSJ) a présenté vendredi dernier, à l’occasion de son assemblée générale annuelle, son bilan pour l’année 2025. Marquée par le déploiement d’une nouvelle image de marque, une mobilisation de ses membres et l’amorce d’une transition vers le tourisme régénératif, l’organisation confirme son rôle de leader dans le développement touristique régional en intégrant le slogan « Pour le faire vivre ».

TSLSJ souligne que l’année 2025 a été le théâtre d’un virage stratégique majeur avec le lancement de la signature promotionnelle « Faut le vivre. ». Cette nouvelle identité, ancrée dans l’authenticité et l’immersion, a généré des résultats exceptionnels, soit le rayonnement numérique, avec plus de 10,9 millions d’impressions pour la campagne principale et l’engagement accru, qui a mené à une portée totale dépassant les 2 millions de personnes et une forte adhésion aux contenus valorisant les entreprises membres. De plus, 107 entreprises ont activement participé aux initiatives de mise en marché.

Mentionnons que, malgré un contexte économique en mutation, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean a maintenu un bilan financier équilibré avec un budget annuel de 9,4 M$. L’organisation a intensifié sa présence sur le terrain, réalisant plus de 100 visites en entreprises pour rester au cœur des réalités de ses 529 membres.

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