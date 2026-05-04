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Lundi, 04 mai 2026

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Temps de lecture : 33s

Début du recensement canadien ce lundi

Le 04 mai 2026 — Modifié à 07 h 47 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

C’est ce lundi 4 mai que va débuter le recensement canadien qui revient à tous les cinq ans. Chaque ménage recevra une trousse qui permettra de dresser le portrait de la population au pays.

Cet exercice, obligatoire pour tous, permet de recueillir des données démographiques, sociales et économiques pour chaque habitant canadien. Dans les prochaines semaines, chaque foyer recevra une lettre d’invitation avec des instructions pour remplir le questionnaire, soit en ligne ou sur papier. La Loi sur la statistique rappelle qu’un refus ou des renseignements erronés peuvent entraîner une amende allant jusqu’à 500$.

Lors du plus récent recensement, en 2021, la population canadienne s’élevait à 36 991 981 habitants, en hausse de 5,2% par rapport à 2016. Il s’agissait du plus haut taux de croissance de population dans les pays du G7.

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