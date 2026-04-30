Importante saisie de stupéfiants à Chicoutimi : deux hommes arrêtés

Le Groupe d’intervention en violence urbaine du Service de police de Saguenay (SPS) a mené une opération ayant permis la saisie d’une quantité importante de stupéfiants dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Deux hommes, l’un dans la cinquantaine et l’autre dans la soixantaine, ont été interpellés lors d’interventions effectuées dans deux résidences distinctes. Au cours de l’opération, les policiers ont mis la main sur environ 700 grammes de cocaïne, du GHB, plus de 3 000 $ en argent canadien ainsi qu’un véhicule. Les deux suspects ont été libérés sous promesse de comparaître.

L’homme âgé de la cinquantaine pourrait faire face à plusieurs accusations, notamment de possession de stupéfiants en vue de trafic, de trafic de stupéfiants et de recel. Pour sa part, l’individu dans la soixantaine pourrait être accusé de possession de stupéfiants.

Dans un communiqué, le Service de police de Saguenay rappelle qu’il poursuit activement ses efforts afin d’augmenter la pression sur le milieu criminalisé lié aux stupéfiants, dans le but de renforcer le sentiment de sécurité des citoyens de la Ville de Saguenay.

Le SPS souligne également que le Groupe d’intervention en violence urbaine a pour mission de déployer une réponse intégrée combinant visibilité policière, collecte de renseignements, travail d’enquête et partenariats, afin de traduire les personnes impliquées devant les tribunaux.