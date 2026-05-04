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19 320 $ et une belle soirée pour le 30e de la Villa St-Ambroise

Le 04 mai 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Ils ont été finalement plus de 300 personnes samedi soir dernier à souligner le 30e anniversaire de la Villa St-Ambroise, en plus de récolter 19 320 $ en ventes pour le tirage de type moitié-moitié.

L’événement a eu lieu au Complexe Socio culturel de Saint-Ambroise. Les organisateurs parlent d’un excellent résultat, celui d’un beau travail d’équipe. Étant donné la réponse incroyable du public pour assister à la soirée, des bénévoles ont même décidé d’assurer un service de bar sur place, ce qui au départ n’était pas prévu.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, Martial Harvey et Léon Simard avaient confié au 92,5 Ma radio d’Ici qu’ils espéraient réussir à attirer beaucoup de convives à la soirée, et atteindre plus que 6 000 $ pour la vente de billets de tirage. Ce sont finalement plus de 300 personnes qui ont répondu “présent”, et une cagnotte totale de 19 320 $ qui a été amassée pour le tirage.

La moitié, 9 660 $ servira à assurer la pérennité de la Villa et des services qui sont offerts aux 24 résidents. En ce qui concerne l’autre moitié attribuée par tirage samedi soir, elle a été remportée par Stéphanie Gagnon, directrice des opérations pour le groupe Trium Médias.

Ce tirage étant maintenant chose du passée, le porte-parole de la Villa St-Ambroise, Martial Harvey, incidemment un des organisateurs de l’événement de samedi dernier, mentionne que les ventes  de billets se poursuivront sur une base mensuelle, avec tirage à la fin du mois, à partir de cette semaine, toujours dans le même but de continuer d’offrir aux résidents une vie de qualité dans des installations et services de qualité.

Une promotion spéciale fait aussi en sorte que jusqu’au 14 de chaque mois, les acheteurs de billets verront leur quantité de billets doublés. On peut aussi faire en sorte de s’inscrire automatiquement pour tous les tirages mensuels, en se rendant sur la page Facebook de la Villa St-Ambroise, ou en appelant au (418) 672-1168.

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