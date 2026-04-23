Réouverture des ponts à Saint-Ambroise et Saint-Thomas-Didyme

Le pont du 8e rang à Saint-Ambroise et les ponts du 2e rang et de la route de Dumais de Saint-Thomas-Didyme sont de nouveau ouverts à la circulation. Les deux municipalités en ont fait l’annonce ce mercredi sur leur page Facebook.

Selon Radio-Canada, la cinquantaine de citoyens visés par l’avis d’évacuation à Saint-Thomas-Didyme peuvent revenir à leur domicile du 2e rang, de la route de Dumais et du chemin des Acadiens deux jours après le lancement de l’avis. Un avis d’évacuation avait aussi été émis pour les 27 résidences à proximité du pont de la rivière des Aulnaies sur le 8e rang par la municipalité de Saint-Ambroise, mais la majorité des résidents avait choisi de rester à leur domicile.

La municipalité mentionne toutefois que le pont, qui a d’ailleurs atteint sa fin de vie, demeure surveillé, alors que l’embâcle est toujours présent à proximité. De plus, le chemin Pilote et le 6e Rang demeurent également sous surveillance, bien que le niveau d’eau ait aussi baissé à ces endroits.