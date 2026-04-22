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Mercredi, 22 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 40s

Accident de voiture à Shipshaw

Le 22 avril 2026 — Modifié à 10 h 54 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Un accident impliquant un véhicule et un poteau de fils électriques s’est produit mercredi en avant-midi, à l’intersection des chemins de la Dam 2 et St-Léonard. L’accident tire son origine d’une perte de contrôle de l’automobiliste, qui a ensuite vu son véhicule effectuer un capotage, pour finalement entrer en collision avec le poteau.

La porte-parole du Service de police de Saguenay, Caroline Darveau, explique que les fils électriques se sont alors retrouvés sur le véhicule en question. Les pompiers et policiers ont été demandés sur les lieux.

L’automobiliste, blessé légèrement, a tout de même été transporté au centre hospitalier par mesure de prévention. Une équipe du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) s'est aussi déplacée sur les lieux de l’accident.

Mme Darveau précise finalement qu’aucun élément criminel n’est en cause dans l’accident, écartant du coup une possible conduite avec facultés affaiblies. La circulation dans le secteur des chemins Dam 2 et St-Léonard s’effectue présentement en alternance jusqu’à nouvel ordre.

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