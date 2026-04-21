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Mercredi, 22 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 42 s

Crue printanière

Plusieurs secteurs sous surveillance au Saguenay

Émile Boudreau
Le 21 avril 2026 — Modifié à 07 h 13 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La crue printanière continue de mobiliser les autorités dans plusieurs municipalités du Saguenay, où plusieurs cours d’eau sont étroitement surveillés.

À Laterrière, un embâcle s’est formé sur la rivière du Moulin, près du chemin de la Chaîne, rapporte Radio-Canada. Bien que la situation soit suivie de près, le Service de sécurité incendie n’envisage pas pour le moment de fermer la route, affirmant qu’il n’y a aucun danger immédiat.

Ce secteur fait partie des 22 sites de cours d’eau placés sous surveillance chaque année sur le territoire de Saguenay. L’opération de vigie, amorcée il y a déjà plusieurs jours, se poursuivra jusqu’à la fin de la période de crue, indiquent les autorités municipales.

À Chicoutimi, la montée des eaux a toutefois causé des dommages plus concrets. Une portion du rang SaintJoseph, près de l’intersection avec le rang SaintMartin, a été emportée par le courant. La circulation y a été permise de façon restreinte pendant un certain temps avant que la route ne soit complètement rouverte en fin d’aprèsmidi lundi. L’eau s’est également infiltrée dans plusieurs soussols de résidences situées sur le rang SaintMartin, causant des désagréments pour les citoyens touchés.

Concernant les risques de glissements de terrain, la Ville de Saguenay se veut rassurante. Un seul signalement a été reçu dimanche pour un possible affaissement en bordure d’une rivière. Après vérification, aucune anomalie n’a été constatée. La Ville rappelle toutefois que les citoyens qui observeraient la détérioration d’un terrain sont invités à en aviser les services municipaux afin que des inspections puissent être effectuées.

Évacuation à SaintAmbroise

La situation est plus préoccupante à SaintAmbroise, où la municipalité a procédé, hier, à la fermeture du 8e rang, à l’angle du rang des Aulnaies, en raison du niveau élevé de la rivière du même nom. Les occupants de 27 résidences ont été invités à évacuer leur domicile par mesure préventive.

Le pont avait dû être fermé puisque l’eau avait atteint son tablier. Aucune date de réouverture ne peut être avancée pour le moment. Les citoyens nécessitant un refuge sont accueillis au Complexe socioculturel de la localité.

Par ailleurs, le pont actuellement fermé doit être entièrement reconstruit par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Un appel d’offres avait d’ailleurs été lancé le 13 avril dernier. L’infrastructure a atteint la fin de sa vie utile et fait déjà l’objet d’une réduction de charge depuis plusieurs années. Selon l’appel d’offres, la valeur estimée du contrat se situe entre 1 et 10 millions de dollars

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