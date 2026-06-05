Contrairement au flétan, le bar rayé ne pourra pas être conservé

Deux jours après l’annonce du début d’une pêche scientifique au bar rayé, poisson qui est de plus en plus présent dans la rivière Saguenay, Contact Nature, à la suite de discussions avec Pêche et Océans Canada, veut mettre les pendules à l’heure : les pêcheurs n’auront pas le droit de garder leurs prises.

En effet, Contact Nature souligne que contrairement à ce qui était permis dans le cadre de la pêche hivernale scientifique au flétan atlantique dans le fjord du Saguenay, dont le permis était délivré en vertu de l’article 52 du Règlement de pêche et permettait de disposer des carcasses à des fins personnelles afin d’éviter le gaspillage, le permis pour le bar rayé est plutôt délivré en vertu de l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Étant donné que le bar rayé est une espèce en péril et qu’il est protégé par la LEP, en aucun cas les pêcheurs ne seront autorisés à conserver leurs prises.

Par conséquent, contrairement à ce qui a pu être laissé entendre, les carcasses ne pourront être possédées que par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ou par l’UQAC. Une fois les analyses terminées, ces entités disposeront des carcasses de manière définitive.

Contact Nature tient également à préciser que le rôle du MPO est strictement réglementaire, se limitant à la délivrance du permis en vertu de la LEP. Le Laboratoire de recherche collaborative Contact Nature souhaite assurer un haut niveau de professionnalisme et de rigueur dans l’application de la réglementation liée à ce dossier. Mentionnons que, comme prévu, les détails concernant les inscriptions aux tirages au sort seront dévoilés prochainement au www.laboratoire.contact-nature.ca.