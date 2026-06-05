Il faut maintenant protéger ce joyau prévient le comité de citoyens pour un Vaudreuil Durable

Le Comité de citoyens pour un Vaudreuil Durable (CVD) se réjouit de l’inauguration récente du nouveau pavillon d’accueil du Centre de vélo de montagne Le Panoramique de 1,5 M$. L’organisme souligne du même souffle que le boisé Panoramique est un joyau qui a été préservé grâce au travail parfois acharné de ses membres.

Dans un communiqué, l’organisme remercie d’ailleurs le conseiller municipal et président de l’arrondissement Chicoutimi qui était présent, Michel Tremblay, d’avoir mentionné dans son discours les efforts du CVD pour assurer le maintien, en son état d’origine, de ce boisé mature au beau milieu des zones habitées.

Le CVD rappelle qu’il a fallu plus de dix ans pour convaincre Rio Tinto de surseoir à la réalisation de son projet d’implanter à même le boisé un site de résidus de bauxite sur une pente inclinée vers le Saguenay comportant de très nombreuses pointes d’eau.

Au moins le tiers de la surface visée était constituée d’argile sensible, comme l’a mis en évidence la diffusion de la carte des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain du secteur Panoramique obtenue du service d’urbanisme de Saguenay, qui y situait en surplomb les délimitations du site de résidus de bauxite du Projet Vaudreuil.

Par son action, le CVD estime avoir contribué à ce que Rio Tinto recherche un site alternatif et opte finalement pour réhabiliter et développer, en lieu et place, l’ancien site de Laterrière. Grâce à cette nouvelle orientation de Rio Tinto, la communauté pourra donc profiter des qualités environnementales éminemment positives du boisé Panoramique indique l’organisme, et de toutes les possibilités de développement qu’il offre comme lieu de loisirs.

Une zone tampon

Le comité de citoyens a fait reconnaître le rôle du boisé comme zone tampon entre l’usine et les zones habitées, qui a garanti le déploiement des 41 kilomètres de pistes cyclables existantes. À défaut de quoi, la dimension du boisé Panoramique aurait été réduite comme peau de chagrin selon le CVD, ce qui aurait limité le nombre de pistes, les aurait privées de leur cachet et aurait confronté les cyclistes et les autres utilisateurs aux effets néfastes de la pollution du site des résidus de bauxite devenue contiguë au domaine cyclable.

Le CVD actuel salue l’initiative de la première heure de Lana Pedneault qui a réuni autour d’elle une première équipe, dans le but de préserver la beauté du boisé Panoramique. Christian Lemieux, Danièle Riverin, Hélène Savard, Louis-Philippe Thibeault, Hélène Martel, Chantal Goupil, Diane Brassard, Frédéric Gagnon, Jean-Yves Langevin et Pierre-Paul Legendre ont investi des milliers d’heures en démarches auprès des autorités, afin de préserver l’intégrité du boisé Panoramique, d’assurer la pérennité de l’usine Vaudreuil et de sauvegarder ses mille emplois.

Une nouvelle équipe vigilante

Cela dit, la nouvelle équipe du CVD prévient que sous la gouverne de son président Étienne Dufour, elle restera vigilante jusqu’à l’échéance de 2031, tant que le boisé Panoramique sera considéré comme site contingent par Rio Tinto, au cas où elle ne réussissait pas à reprendre le développement du site de Laterrière pour répondre aux besoins de l’usine.

Aujourd’hui, les membres anciens et actuels du CVD se réjouissent que déjà le boisé Panoramique s’ouvre au développement d’infrastructures de loisirs variées.

Après les pistes cyclables, bientôt, et c’est impératif selon eux, ressusciteront les pistes pour les randonneurs et les familles (les premiers usagers), les raquetteurs et, peut-être, les adeptes de ski de fond.