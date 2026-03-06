SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Faits divers

Conditions météorologiques

Fermetures de certaines installations hivernales à Saguenay

Émile Boudreau
Le 06 mars 2026 — Modifié à 09 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay prévient les citoyens que les patinoires extérieures ainsi que les anneaux de glace pourraient être fermés sans préavis au cours de la fin de semaine en raison du redoux et des précipitations attendues. Les fermetures pourraient entrer en vigueur dès ce soir.

Comme il sera difficile d’annoncer à la pièce quelles infrastructures seront touchées par la dégradation des conditions, la municipalité invite les usagers à vérifier l’état des sites directement sur place.

Par ailleurs, le Mont-Fortin sera lui aussi fermé pour toute la fin de semaine ainsi que pour la journée de lundi. La réouverture est prévue pour mardi, selon l’horaire habituel, si les conditions le permettent.

