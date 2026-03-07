Pour soutenir la relève et le développement des athlètes régionaux

Pour la toute première fois, un Jiu-Jitsu-Thon de 12 heures consécutives sera organisé afin de soutenir la relève et le développement des athlètes dans le domaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’événement, qui aura lieu du 7 mars à 15h00 au 8 mars jusqu’à 3h00 du matin, a été mis sur pied par le Fonds de Compétition du Nord.

« L’un des premiers événements qu’on voulait faire, avec le Fonds de Compétition du Nord, c’était quelque chose de gros et d’important, d’où l’idée d’organiser un Jiu-Jitsu-Thon cette année, présenté sur tatamis, en direct sur Youtube et en présentiel. On aura de nouveaux commanditaires locaux à chaque heure. D’ailleurs, nos 12 heures de plages horaires sont déjà comblées », rapporte l’un des pionniers du jiu-jitsu brésilien dans la région et administrateur du Fonds de Compétition du Nord, Dave Tremblay.

Les pratiquants se relayeront donc sur le tapis tout au long de l’événement, dans un esprit de respect et de dépassement de soi. Ces derniers seront répartis et échelonnés sur l’ensemble des heures pour assurer sécurité, qualité et endurance.

« Certaines personnes viendront davantage en après-midi, d’autres dans la nuit, alors que quelques-unes d’entre-elles vivront les 12 heures consécutives. Il y aura quelques combats sans temps limite, alors que d’autres dureront de cinq à 15 minutes. Les participants sont également invités, volontairement, à donner pour le Fonds », mentionne M. Tremblay. Le Jiu-Jitsu-Thon sera quant à lui diffusé sur la chaîne Youtube du Fonds de Compétition du Nord, au même moment.

Les gens intéressés à effectuer des dons pourront le faire en passant par la plateforme Zeffy. En date du jeudi, 26 février, une somme de 2400 $ avait été amassé, seulement grâce aux commanditaires.

« C’est une première au Québec, ça ne s’est jamais fait auparavant. Étant cela, on ne ressent pas énormément de pression, mais on veut offrir quelque chose de qualité. Il y a vraiment un bel engouement de la part des personnes qui vont participer. On s’organisme aussi pour qu’elles ne soient pas déshydratées, donc on va leur offrir des collations, des boissons avec beaucoup d’électrolytes, de l’eau », ajoute l’administrateur.

Le Fonds de Compétition Nord s’assure aussi de la sécurité de ses gens, un aspect à ne pas négliger.

« On a eu l’autorisation de la part du Cégep de Chicoutimi à communiquer avec les élèves en soins préhospitaliers d’urgence pour avoir trois étudiantes qui veilleront à la sécurité et au bien-être de nos participants. Elles sont très contentes de venir à cet événement-là. »

Dany Tremblay confirme déjà une deuxième édition de l’événement l’an prochain.

Faciliter l’accessibilité du sport

Le Fonds de Compétition du Nord a été mis sur pied par des membres seniors de Jiu-Jitsu Saguenay.

« Après avoir eu quelques idées plus folles pour amasser de l’argent, mais j’avais envie d’aller plus loin que ça. Au lieu de faire une levée de fonds puis que ça s’arrête là, j’avais le goût d’avoir une continuité dans ce qui allait être exécuté », admet Dave Tremblay. « Une fois qu’on a créer notre OBNL, on s’est dit que les fonds amassés serviraient à aider les plus jeunes athlètes, qui ont souvent des difficultés à se ramasser des sous ou à avoir des commanditaires pour participer à des compétitions en dehors du Saguenay-Lac-Saint-Jean ».

Dans la région, il n’existe pas de compétitions pour ce sport en particulier. Les athlètes qui veulent absolument performer doivent souvent franchir les frontières du Québec, jusqu’à Toronto et Ottawa, en passant par New York et Boston, ainsi qu’en Europe.