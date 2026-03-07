Des cours de natation pour les jeunes aux besoins particuliers

Le programme Balein’Eau fait son entré dans la région. Ce programme propose à Saguenay des cours de natation adaptés aux jeunes ayant des besoins particuliers, une offre qui était jusque-là pratiquement inexistante pour cette clientèle.

Présent depuis l’automne dernier, Balein’Eau est un organisme à but non-lucratif qui poursuit une double mission. Celle de permettre à des étudiants de se former auprès de jeunes vivant avec des besoins particuliers, tout en offrant à ces derniers un accès à des activités physiques adaptées.

« C’est un programme lancé par des étudiants en médecine pour travailler avec des jeunes avec des besoins particuliers, explique Sara-Jeanne Gélinas, responsable de la branche saguenéenne. On veut à la fois offrir à des étudiants l’occasion d’apprendre auprès de cette clientèle, et permettre à ces jeunes d’avoir accès à des cours de natation et à une activité physique adaptée. »

Les cours sont offerts à des jeunes de 2 à 21 ans qui ne peuvent intégrer des groupes réguliers. Les moniteurs sont bénévoles, principalement des étudiants en médecine ou inscrits dans des programmes connexes.

Approchée au printemps dernier pour implanter le programme à Saguenay, Mme Gélinas a coordonné le lancement des activités à l’automne 2025, à la piscine de l’École polyvalente Kénogami.

Fort succès

Une première session de six cours a réuni 28 jeunes à l’automne dernier. Une seconde, en cours cet hiver, compte 36 inscriptions pour huit semaines.

« Il y avait vraiment une demande pour une offre du genre dans la région. Il n’y a pas, voire très peu, de programmes d’activités sportives adaptés pour une clientèle de jeunes à besoins particuliers », souligne-t-elle.

La majorité des participants provient de Saguenay, mais certains viennent aussi du Lac-Saint-Jean. Environ les deux tiers présentent un trouble du spectre de l’autisme, d’autres vivent avec des syndromes plus rares ou des handicaps physiques.

Un cadre adapté

L’encadrement est adapté pour ces jeunes. Un maximum de huit jeunes à la fois dans la piscine, chacun accompagné d’un moniteur, pour une séance de 30 minutes.

« On limite aussi beaucoup le bruit, c’est très important », précise Mme Gélinas.

La session actuelle prendra fin le 29 mars. Le retour est prévu à l’automne, bien que la piscine utilisée doive fermer pour un an en raison de travaux de rénovation. Des discussions sont en cours avec la Ville de Saguenay afin de trouver un nouveau lieu d’accueil.