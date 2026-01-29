Un bâtiment de la rue Élie incendié

Un édifice secondaire de la rue Élie, à Canton-Tremblay, a été la proie des flammes jeudi midi. Le Service incendie de Saguenay a été appelé à se rendre sur les lieux, où un important panache de fumée avait pris naissance.

Les services d’urgence ont été déployés vers 12h10, alors qu’un incendie faisait rage dans le bâtiment de ferme. Après vérification, les sapeurs ont confirmé qu’aucun animal ne se trouvait à l’intérieur de l’édifice en question au moment des faits. Ils confirment également que personne n’a été blessé lors des événements. Rappelons qu’il s’agit du troisième incendie à se produire à Saguenay, jeudi. Plus tôt dans la journée, ce sont quatre véhicules et un logement qui ont été la proie des flammes.