Mercredi, 21 janvier 2026

Faits divers

Fuite d’aqueduc

La Ville de Saguenay demande d’éviter le boulevard Saint-Paul

Émile Boudreau
Le 21 janvier 2026 — Modifié à 13 h 50 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay invite les automobilistes à contourner le boulevard Saint-Paul, entre le boulevard de l’Université Ouest et la rue Price Ouest, aujourd’hui entre 16 h et 18 h.

Une fuite d’aqueduc survenue sur la rue Bossé force la fermeture complète des deux voies en direction nord, entraînant d’importantes perturbations de la circulation.

Pour maintenir la fluidité, les autorités municipales ont mis en place une circulation en contresens sur les voies habituellement réservées à la direction sud. Cette configuration réduit toutefois la capacité routière du secteur, ce qui risque de provoquer un ralentissement marqué durant l’heure de pointe.

Les usagers de la route sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence et à éviter le secteur s’ils le peuvent.

