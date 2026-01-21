Onze arrestations liées au criminel All Boivin

La Sûreté du Québec (SQ) a procédé tôt mercredi matin à une opération policière qui a mené à l’arrestation de 11 individus liés au criminel originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, All Boivin, a appris Radio-Canada.

Les interventions ont eu lieu simultanément à Saguenay et dans la grande région de Montréal, où neuf et deux personnes ont respectivement été appréhendées, tous faisant partie de la garde rapprochée d’All Boivin, toujours en fuite.

Parmi elles se trouvent quatre membres de la famille du fugitif, dont sa cousine et le conjoint de celle-ci. Tous devraient comparaître devant la justice au courant de la journée.

L’opération, qui a mobilisé une cinquantaine de policiers, marque l’aboutissement d’une enquête de plus de deux ans visant à démanteler les activités criminelles du réseau d’All Boivin et à neutraliser ses membres les plus influents.

La SQ confirme d’ailleurs que ces arrestations sont liées à une série de perquisitions réalisées en mai 2025 dans plusieurs résidences et véhicules ayant permis la saisie de 340 000 $ en argent comptant, 13 armes longues, une arme de poing, ainsi que 4 kilogrammes de cocaïne et une douzaine de téléphones cellulaires. L’une de ces perquisitions avait eu lieu sur la rue Anna, à Saguenay, où réside la cousine du criminel.

Une prime de 100 000 $ est toujours offerte pour toute information menant à l’arrestation d’All Boivin, signe de la priorité accordée par les autorités à ce dossier.