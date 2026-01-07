SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 07 janvier 2026

Faits divers

Temps de lecture : 29s

Vol à la bijouterie Doucet

Un butin de 15 000 $ dérobé en plein jour

Émile Boudreau
Le 07 janvier 2026 — Modifié à 09 h 17 min le 07 janvier 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

La bijouterie Doucet, située au centre commercial Place Centre-Ville, à Jonquière, a été la cible d’un vol audacieux mardi en fin d’après-midi. Selon le Service de police de Saguenay (SPS), un individu a dérobé deux plateaux de bijoux d’une valeur estimée à environ 15 000 $, rapporte Radio-Canada.

Le suspect, qui aurait agi seul, s’est introduit dans le commerce vers 17 h, peu avant la fermeture. Après avoir volé les bijoux, il a pris la fuite et demeure introuvable à ce jour.

Mercredi, des agents du Service d’identité judiciaire ont été dépêchés sur les lieux du crime. Les policiers invitent toute personne ayant été témoin de l’événement à se présenter sur place ou à contacter la centrale.

