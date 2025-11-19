SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 04 décembre 2025

Faits divers

Arrestation pour alcool au volant

Charles-Antoine Desmeules
Le 19 novembre 2025 — Modifié à 10 h 05 min le 19 novembre 2025
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Un homme de trente ans a été arrêté à La Baie dans la nuit de mardi à mercredi pour conduite avec les facultés affaiblies.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Hervey Berghella, indique que les événements se sont déroulés vers 1 h du matin sur le chemin Saint-Anicet, à La Baie.

Transporté au poste de police, le conducteur a ensuite refusé de se soumettre à l’alcootest exigé par les agents.

Maintenant libéré, l’individu devra faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies et de refus de fournir un échantillon d’haleine.

