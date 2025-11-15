Nuit mouvementée pour les policiers de Saguenay

La nuit dernière a été particulièrement chargée pour le Service de police de Saguenay, qui est intervenu dans deux dossiers d’alcool au volant ainsi qu’en lien avec une course de rue à Chicoutimi.

Tout d’abord, un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule à l’intersection du boulevard Barrette et de la rue des Défibreurs, à Chicoutimi. Sa voiture a terminé sa course contre un lampadaire. L’homme a subi des blessures mineures et a été transporté vers un centre hospitalier. Un test d’alcoolémie a été effectué sur place par les policiers, et l’individu devra comparaître ultérieurement en lien avec l’événement.

Toujours à Chicoutimi, les policiers ont intercepté un autre automobiliste à la sortie d’un établissement licencié. Celui-ci a reculé dans une voiture de patrouille avant d’échouer un test d’alcoolémie. Les agents procédaient justement à une surveillance ciblée aux abords de plusieurs bars au moment de l’incident.

Enfin, sur le boulevard Talbot, un duo de patrouilleurs a été témoin d’une course de rue impliquant trois véhicules. Deux d’entre eux ont pu être interceptés rapidement. Les conducteurs fautifs ont reçu plusieurs constats d’infraction pour leur participation à cette manœuvre dangereuse.