Deux arrestations, une voiture et trois résidences ciblées

Le Groupe d'intervention en violence urbaine du Service de police de Saguenay (SPS) a mené, le 6 novembre, une opération qui a permis de réaliser des perquisitions et d'effectuer deux arrestations.

Cette intervention découle d'une enquête sur le trafic de stupéfiants amorcée après une interception routière, laquelle à conduit à des perquisitions dans un véhicule ainsi que dans trois résidences situées dans les arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière.

Sur place, les enquêteurs ont saisi plus de 200 grammes de cocaïne, environ 80 grammes de cannabis, des comprimés de méthamphétamine et plus de 6 500 cigarettes de contrebande.

Le premier suspect, Nicolas Côté, 48 ans, a comparu et demeurera détenu. Des accusations ont été de pose es contre lui pour trafic de stupéfiants ainsi que possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Un autre homme dans la quarantaine a été libéré en attente de la suite des procédures et pourrait faire face a des accusations de possession de stupéfiants et de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic.

La population est invite e a communiquer avec le Service de police de Saguenay pour signaler une activité suspecte ou criminelle observée. Ces renseignements peuvent être transmis de façon confidentielle au 418-699-6000 et via courriel à info.police@ville.saguenay.qc.ca.