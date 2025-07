Plusieurs voitures déverrouillées payantes pour la ville

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont profité de la récente fin de semaine pour procéder à des vérifications aléatoires sur le territoire, en ce qui a trait aux véhicules déverrouillés.

Ainsi, pendant les nuits du 5 et 6 juillet, les agents se sont promenés dans les trois arrondissements et ont vérifié au hasard plusieurs véhicules stationnés dans les entrées résidentielles. C’est ainsi qu’une cinquantaine de constats d’infractions ont été émis. Plusieurs auront donc eu la mauvaise surprise ce lundi matin de trouver sur leur pare-brise le témoin du passage des policiers, avec une facture de 120 $ incluant les frais. Comme le mentionne le porte-parole du SPS, Carl Tremblay, le but est surtout de contrer la forte tendance des vols dans les véhicules observés au pays et dans la région.

Mentionnons également qu’un barrage routier pour vérifier l’alcool au volant a été tenu dans la nuit de vendredi à samedi, qu’une quarantaine de véhicules ont été vérifiés et qu’aucun conducteur n’a été pris en défaut.

Ajoutons finalement que les policiers ont eu maille à partir avec une femme qui troublait l’ordre public dans la soirée de vendredi, cette dernière a d’ailleurs été mise en état d’arrestation, notamment après avoir fait ses besoins sur la voie publique. Elle a été relâchée avec promesse de comparaître.