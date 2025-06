Un adolescent en fugue à Saguenay

Le Service de police de Saguenay (SPS) demande à la population d’identifier un jeune homme en fugue. Il s’agirait de Samuel Gagnon.

Âgé de 17 ans, il aurait fugué de sa maison d’accueil le 10 juin dernier. Il a été aperçu la dernière fois avec un t-shirt noir de la marque Nike, des pantalons foncées et des espadrilles rouge et noir Nike. Le SPS a des raisons de croire qu’il se situerait dans le centre-ville de Chicoutimi et qu’il se déplacerait à pied ou en transports en commun.

Toutes personnes ayant des informations sur la fugue sont priées d’entrer en contact avec le SPS au 418 699-6000.