Bilan de l’opération policière

Le Service de police de Saguenay (SPS) confirme, par la voix de son porte-parole Carl Tremblay, que l’opération policière menée lundi après-midi sur le boulevard Ste-Geneviève, de 11 heures jusqu’au milieu de l’après-midi, a conduit à l’arrestation de quatre individus.

On parle dans ce cas-ci d’un dossier de séquestration. Des quatre personnes, trois ont été relâchées tandis que l’autre comparaît dans la journée de mardi. Rappelons que lundi, les policiers ont bloqué l’accès total dans les deux directions du boulevard Ste-Geneviève à Chicoutimi-nord, entre la carrière Ste-Geneviève et l’entreprise Sirois, de même que les accès d’entrées et de sorties de la région, notamment celui au parc des Laurentides. Le porte-parole du SPS, Carl Tremblay, ne confirme aucun lien avec le conflit armé qui prévaut dans la région quant au contrôle du marché des stupéfiants. Il précise toutefois que le travail mené dans cette opération résulte d’un travail conjoint entre le Groupe d’intervention urbaine et celui de la section des enquêtes du SPS.