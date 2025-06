Intervention policière sur la rue Bossé

Vers 23h30 dimanche, un individu a été victime d’un vol sous la menace d’armes, dans l’arrondissement de Chicoutimi. L’événement a nécessité l’intervention de la police municipale lundi en avant-midi.

Deux hommes et une femme dans le début de la vingtaine ont été appréhendés en lien avec cette affaire, par les agents du Service de police de Saguenay (SPS). Une dizaine de véhicules du SPS étaient présents pour l’opération. À savoir que la voiture utilisée par les suspects a été localisée vers 00h30 sur la rue Bossé, et une surveillance s’en est suivie. Le groupe d’intervention en violence urbaine est toujours sur place pour poursuivre l’enquête. Les suspects pourraient éventuellement être accusés d’agression armée, d’avoir braqué une arme, de vol qualifié et de complot.