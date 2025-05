Deux jeunes de 16 ans en fugue

Le Service de police de Saguenay (SPS) lance un appel à tous dans le but de retrouver deux jeunes adolescents de 16 ans en fugue.

Dans le premier cas, Jérémy Brassard, qui est en fugue depuis environ une semaine, a les yeux verts et les cheveux bruns, mesure 1m76 et pèse environ 140 livres. Dans le second cas, Louanne Fortin a les yeux verts et a les cheveux rouge-rose, mesure 1m85 et pèse environ 150 livres. On parle d’un risque potentiel de sécurité dans les deux cas, alors que l’enquête pour les retrouver est toujours en cours.

Toute personne détenant de l’information les concernant peut contacter le Service de police de Saguenay au (418) 699-6000.