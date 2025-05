Deux perquisitions du Groupe en violence urbaine

Le Service de police de Saguenay a continué de mener dans les derniers jours sa lutte contre la revente de stupéfiants avec la réalisation de deux perquisitions et l’arrestation de trois suspects.

Le 30 avril, le Groupe d’intervention en violence urbaine, en collaboration avec le Bureau des enquêtes criminelles et l’Unité de la surveillance du territoire, a effectué une perquisition dans un immeuble à logements de l’arrondissement Jonquière. En plus de saisir plusieurs types de drogues, de l’argent canadien ainsi que des armes prohibées, cette opération a également permis de procéder à l’arrestation de deux individus, dans la cinquantaine, soupçonnés de faire la vente de stupéfiants sur le territoire de Saguenay.

L’un de ces suspects, Mario Munger, devra faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, de possession non autorisée d’arme à feu et de recel d’argent. Celui-ci est présentement détenu et il devra revenir devant le juge au cours des prochains jours. Pour ce qui est du second individu, il devra faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, de possession d’armes prohibées et de possession de biens volés. Ce dernier a été libéré en attente de la suite des procédures.

Autre perquisition

Puis le 1er mai, une deuxième perquisition a été effectuée, cette fois-ci dans un immeuble à logements du secteur de Chicoutimi-Nord. De petites quantités de cocaïne ainsi que de la cire de cannabis (wax) ont pu être saisies sur place. Cette perquisition a permis de procéder à l’arrestation d’un homme dans la quarantaine, suspecté d’être impliqué dans la vente de stupéfiants sur le territoire. Ce dernier a pu retrouver sa liberté dans l’attente de la suite des procédures judiciaires et pourrait devoir faire face à des accusations de possession de stupéfiants.