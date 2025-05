Incendie majeur à Kénogami

Un incendie s’est déclaré vers trois heures dans la nuit de mercredi, dans un immeuble à 3 logements, sur la rue Boullé à Kénogami. Personne n’a été blessé lors du sinistre.

La rue Boullé dans le secteur Kénogami entre les rues Cartier et Ste Famille dans l’arrondissement de Jonquière. La scène de l’incendie est actuellement sous scellé, le temps de permettre aux enquêteurs du Service de police de Saguenay (SPS) de faire leur travail. Les causes et circonstances de l’incendie demeurent inconnues pour le moment.