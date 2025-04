Quatre cas de facultés affaiblies le weekend dernier

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont été particulièrement occupés en fin de semaine dernière, alors qu’ils ont appréhendé quatre conducteurs ayant les facultés affaiblies par l’alcool.

Le tout débute dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit 40, alors que les policiers sont appelés sur les lieux d’un délit de fuite au coin du boulevard Talbot et de la rue Jacques-Cartier. Des témoins fournissent une description sommaire du véhicule, que les policiers retrouvent un peu plus tard, alors qu’ils reçoivent un second appel après que le conducteur ait percuté un poteau d’Hydro-Québec. L’homme âgé dans la fin trentaine a soufflé près de deux fois la limite permise.

Puis, vers 4h30 du matin, au coin des rues Poitras et Dion à Arvida, les policiers constatent qu’un véhicule dont le moteur tourne est immobilisé depuis une longue période en plein milieu de la chaussée. L’homme âgé dans la mi-trentaine refuse toutefois de souffler dans l’alcootest, héritant du coup d’une accusation supplémentaire et comparaîtra ultérieurement. La journée de dimanche a pour sa part débutée très tôt pour un autre automobiliste vers 9h15 en matinée, alors qu’il a d’abord fauché un véhicule stationné, pour ensuite sauter le trottoir et finalement s’immobiliser sur un terrain. Le conducteur, âgé dans la vingtaine et arrêté en état de choc, avait plus d’une fois et demie la limite d’alcool dans le sang. Le triste palmarès se conclut dimanche soir vers 20h30, alors qu’une quinquagénaire conduit dangereusement sur le stationnement d’une épicerie, voulant vraisemblablement frapper une autre dame avec son véhicule. Heureusement interceptée et arrêtée avant qu’elle n’ait mis son intention à exécution, les policiers constateront ensuite qu’elle avait près de deux fois la limite d’alcool dans le sang. Elle a été relâchée avec promesse de comparaître.