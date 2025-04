Trois accidents en moins d'une heure sur le territoire de Saguenay

Le Service de Police de Saguenay avise la population qu’il y a eu un accident avec blessé grave survenu à l’intersection des boulevards Talbot et de l'Université.

La circulation est actuellement bloquée dans les deux sens et détournée par les rues Alma et des Roitelets et Murdoch.

Le porte-parole du SPS, Dominic Gagnon, nous donne quelques détails en lien avec cet accident.

« L’accident avec blessé grave est survenu vers 8h52 ce matin. C’est un véhicule qui a percuté un poteau de signalisation. La circulation va être fermée pour une durée indéterminée et on invite les usagers à éviter ce secteur pour le moment. On va aviser la population quand la circulation sera rétablie. Les policiers sont toujours sur le terrain afin d’éclaircir les circonstances de l’accident. »

Il n'y a pas de détails de disponibles sur la nature des blessures du conducteur, alors qu'il a été conduit au centre hospitalier. Deux autres accidents sont ensuite survenus sur le territoire par la suite. Un face-à-face a été évité de peu à Shipshaw vers 9h06 sur la route Coulombe, près de la rue Lavoie. Pour une raison qu’on ignore, un des deux véhicules s’est retrouvé dans la voie de l’autre et voyant cela, l’autre conducteur a choisi de faire choir son véhicule dans le fossé pour éviter le pire. Personne n’a été blessé dans cet événement.

Finalement, une conductrice a subi une perte de contrôle de son véhicule vers 9h53, près du 1423 boulevard St-Paul à Chicoutimi. L'auto a terminé sa trajectoire contre un poteau électrique. La dame a été transportée au centre hospitalier pour y soigner un choc nerveux.